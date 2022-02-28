基隆一名77歲高姓騎士，25日下午與貨車發生碰撞後不治，事後證實該名騎士為立委高嘉瑜二伯父。高嘉瑜昨（27）日晚間在臉書表示，肇事物流車司機第一時間卸責，且貨運公司也表現出事不關己、不聞不問的態度，讓家人相當氣憤。

高嘉瑜在臉書表示，25日下午接到記者電話後才得知二伯父在騎機車前往七堵山上種菜的途中，與下坡的貨運物流車相撞，最後傷勢嚴重不幸身亡。高嘉瑜說，事發前1個月她才剛到二伯父家去，拍下二伯父、二伯母工作的照片，兩老相依為命、互相扶持。

高嘉瑜透露，小時候爸媽、阿公及二伯父一家人住在一起，直到自己上幼稚園才搬走做生意，因此從小都是跟著二伯父、二伯母一起玩耍、顧店，兄弟妯娌一家人互相照顧、感情很好，這次的憾事讓全家人都相當難過。

高嘉瑜說，肇事物流車司機第一時間卸責的說法，還有貨運公司事不關己、不聞不問的態度讓家人都感到相當氣憤，指出目前還在等釐清肇事責任及車禍鑑定結果，後續也會協同警方一同研議如何改善該路段行車安全，要讓二伯父走得安心。