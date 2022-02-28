俄烏全面開戰引發國際高度關注，兩岸關係也連帶受到關注，傳出陸近日施放「高空氣球」，至少有4批已飄到台灣空域，被懷疑是解放軍所施放。對此，我空軍回應，均對其動向有所掌握，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。但針對軍方回應，中華戰略學會研究員張競直言，在戰史中刻意派戰機擊落探空氣球記錄處處可見，難道國安團隊這些戰略謀士從來不讀戰史嗎？搞不清楚這個嚴重性嗎？

張競今（28日）在臉書發文表示，若能確知探空氣球係由解放軍軍事單位或是特定部隊施放時，就應將此定位為軍事作為。假若是運用氣球空飄宣傳品，就是心理作戰；高空氣球在戰史中曾有用來投放燃燒戰劑記錄，冷戰期間美蘇兩方對於生化戰劑散佈投射工具時，亦曾進行過大量實驗，結果從未對外公開，因此不可掉以輕心。

其次，張競認為，不要低估運用探空氣球作為對地偵照，甚或是作為截收通信與信號情報作業儎臺，技術在冷戰時期就已經是相當成熟普遍；就算是搜集氣象參數或是針對在對流層頂或平流層之高空噴射氣流蒐集資訊，其實都具有掌握戰場環境之軍事意涵，不宜以「氣象探測」搪塞社會粉飾太平。

張競並指出，請注意今年2月14日美國在夏威夷州考艾島（Kauai）曾偵獲高空不明飛行物，美軍派出F-22戰機升空攔截查證，透過目視辨識其為配備氣象蒐集設備之探空氣球，目標查證辨識，絲毫不能大意，但是最後美國空軍還是無法查出其真正來源與施放單位，只能列入記錄存查。只要思考夏威夷所在位置，就可理解到若不是從海上施放，探空氣球可以飄到多遠。

張競強調，在戰史中刻意派戰機擊落探空氣球記錄處處可見，其中包括印度使用蘇愷30戰機，大陸殲十C使用霹靂10飛彈，數十年前解放軍空軍以米格15戰機飛行員使用機砲，擊落美軍探空氣球，在氣球墜落河北後，大陸從其裝備殘骸中，獲得重要情報，因此當年周恩來還批示讓有功人員參加中共國慶活動接受表揚，如今讓探空氣球在我上空如入無人之境穿越，還打算用「氣象探測」混過去，難道國安團隊這些戰略謀士從來不讀戰史嗎？搞不清楚這個嚴重性嗎？

最後，張競稱，解放軍負責施放與運用探空氣球進行心戰或情報作業單位，到底是戰區內配屬集團軍之戰術彈道導彈部隊，抑或是心理作戰專業部隊，就算是負責蒐集氣象數據，到底是戰略支援部隊呢？還是導彈發射旅？其實真正關鍵就在「高度」；大家不妨思考一下，在那個高度究竟能夠進行何種軍事活動，再來個簡單計算，大概就能搞清楚是那個單位在施放這個探空氣球，不要搞不清楚就亂點鴛鴦譜。

此外，張競提醒，飄送探空氣球，然後監控我方反應處置作為，再作計算與推估，有無可能是在測試與描繪我空防監視預警雷達隱空圖呢？更有無可能運用其飄流速度變化，來試探我對空監視雷達活動目標顯示功能所設定速度濾除位準呢？這些都不是天方夜譚，而是冷戰時期北約與華約在歐陸上空，針對防空技術情報蒐集與保密欺敵鬥智周旋真實情節。情報交鋒早在開戰前就已經真槍實彈地幹開囉，豈能拿「氣象探測」就一語帶過呢？