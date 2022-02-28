三商家購(2945)110年財報出爐，110年稅後盈餘為1.94億元，年增6.89%，每股盈餘為3.21元，公司持續落實在全台7761鄰里間展店，預估2023年拓點達1300家門市，加盟佔比將提升至45%。

三商家購110年合併營收為139.85億元，年增5.77%，營業毛利為35.15億元，年增6.52%，合併毛利率為25.13%，年增0.17個百分點，營業淨利為2.45億元，年減2.34%，營業淨利率為1.76%，年減0.14個百分點，稅後盈餘為1.94億元，年增6.89%，每股盈餘為3.21元。

三商家購董事會決議每股配息2.59337942元。

三商家購亦自2018年起5年時間，集結全台近13家行動支付業者，打通各種支付環節，提供客戶最便利的服務，去年台灣本土疫情爆發，美廉社除穩定貨源量能外，因應邁向數位化，擁抱電子支付，三商家購也擁抱全支付倡導結帳零接觸，打造最安心的顧客零接觸結帳環境，加上美廉社與各家支付業者所提供的獨家優惠及點數回饋活動，在消費同時也能獲得實際回饋點點成金，讓美廉社在2021年電子支付領域表現亮眼，非現金交易金額年成長率超過30%，占整體業績近20%。

三商家購持續落實在全台7761鄰里間展店，目前鎖定全台中小型連鎖商店，並研擬更好的加盟條件，希望能吸引更多加盟主，讓加盟為展店主力，三商家購預估，2023年拓點達1300家門市，加盟佔比將提升至45%。

台灣本土新冠肺炎疫情改變了生活習慣及消費方式，讓消費者往線上靠攏，三商家購除持續展店，亦積極佈局線上，與蝦皮及foodpanda合作，希望藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，拓展數位店型及服務效能，為美廉社帶動單店來客20%以上成長，進而推升線上營收占比達10%。