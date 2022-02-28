近日俄烏衝突升溫，除了天然氣及原油大漲，也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。據TrendForce表示，鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料，在動力電池中主要用於三元正極材料的製造，2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸，主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9％（包括了低、中、高品位鎳），位居第三名。

目前新能源汽車市場滲透率正處於加速階段，且三元動力電池佔據了近一半的市場份額，意即車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛，儘管現階段俄羅斯的鎳產品出口暫不受影響，然若俄烏關係持續惡化，短期內恐影響全球鎳供應，推升鎳價上漲，並進一步拉升終端如電動車產業的成本壓力。

TrendForce表示，若以中長期來看，由於近年來大多數鎳礦冶煉及加工新專案主要位於印尼等地，2021年印尼鎳礦產量占全球總產量約37％，隨著印尼針對該原料相關專案的集中投產，預計今年下半年將改善鎳的供需情況。

TrendForce也特別提到，關於印尼去年表示的禁礦出口政策，僅是禁止原礦出口，但不禁止中資企業如華友鈷業、青山集團、寧波力勤、格林美至印尼投資建設鎳礦的加工冶煉專案，故通過把鎳原礦冶煉成精礦，以及深加工產品是不受出口禁令影響。