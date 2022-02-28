這岳父「2選1」女婿，條件讓人看傻！1名女網友4年前談起三角戀，2名男友各自知道彼此，日前女網友意外懷孕，煩惱之際她的父親跳出來說不論誰是生父，只要男方能拿出聘金100萬，並同意小孩從母姓、婚後薪水上繳、每天100元零花，父親就同意將女兒嫁給接受條件的一方，女兒得知超崩潰傻眼。
該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她從大一起與2名男友維持關係已4年，男友們都知道彼此，維持「良性競爭」，她也都妥善分配時間給他們，不料日前她意外發現懷孕，她的父親為此開出條件「聘金100萬、婚後住娘家、小孩從母姓、薪水上繳，每天僅100元零用錢」，看哪個男友同意，她就嫁給誰。
該女網友說，她本身家境不差，父親則解釋開出這些條件是為她著想，不管孩子的生父是誰，能答應這些條件父親就同意嫁女兒，但原PO無奈表示2個男友她都很愛，「為什麼不可以讓他們一起做我孩子的父親呢？」但父親卻堅決反對，讓她實在不解。
其他網友則留言「入贅還要先拿100萬出來？」「妳家要的 正常男人給不起」、「妳家要的，正常男人給不起」、「去妳家做牛做馬還要先拿100萬出來，每天領100塊，想的真完美」、「這種跟入贅沒兩樣的條件，進去還連點尊嚴都沒有，女的還劈腿」、「重新定義了我的三觀」、「妳也是奇葩，應該是一家子都是」。
文章來源：「爆料公社－匿名公社」貼文
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