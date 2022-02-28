教育部辦理非正規教育課程認證，到目前通過認證機構數計有784個。弱勢、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，修習非正規教育認證課程，享有部分補助學費，符合資格者應於3月15日前向地方政府教育局(處)提出申請。

為促進正規、非正規教育活動交流，教育部鼓勵大學以較具彈性方式招生，依「入學大學同等學力認定標準」規定，年滿22歲修習經認可課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，也可作為學分抵免或升遷考核的參考。

教育部表示，通過認可的非正規教育課程，內容皆相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域水準，以確保認證課程品質。到目前，通過認證機構數計有784個，通過認證課程數計2259門、通過認證學分數計5246個。

教育部指出，原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，修習經教育部認證的非正規教育課程，均可申請學費補助，申請者需填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年3月15日前向地方政府教育局（處）提出。

非正規教育課程相關認證清冊可至「非正規教育課程認證機構-國立台灣師範大學」網站及「非正規教育課程認證機構-國立空中大學」網站查詢。