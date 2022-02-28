台灣人愛吃火鍋，尤其在寒冷的冬天更適合吃上一鍋來暖暖身子，但有時在家煮火鍋抓不準份量，常常會有一大堆剩菜沒吃完。最近日本媒體就針對「吃不完的火鍋」，分享正確的處理方式，以維持火鍋的衛生安全。

根據《オトナンサー》報導，吃剩的火鍋經過冷藏後，除了有些食材味道會改變以外，其實再吃個2、3天都是沒有問題的，只不過煮過的火鍋在放冷的過程中會滋生細菌，同時整個鍋子也會受到影響，所以在冷藏前，最好先將火鍋內容物移到另一個乾淨的容器再放入冰箱。

如果要再度食用，則需要以攝氏75度以上高溫加熱超過1分鐘，才能達到殺菌的效果；不斷重複上述的動作，一鍋火鍋其實能夠保存10天，雖然隨著新鮮度降低，火鍋的味道不能像剛煮的時候一樣美味，但仍可安心食用。

報導中還警告，如果發現火鍋有「表面浮現異常白膜」、「散發惡臭」、「味道發酸」這3種情況，就代表火鍋已經變質了，千萬不要再吃，以免食物中毒；不過有時肉類脂肪會在表面結成一層白色物質，這種物質只要加熱就能化掉，也可以食用。

除此之外，由於吃火鍋時經常會一邊吃一邊加入新食材，若後來入鍋的食材沒有徹底煮熟，就容易引起「魏氏梭菌」繁殖，進而造成食物中毒。最後報導也提醒大家，吃火鍋時盡量使用公筷母匙，避免個人口中的細菌、病毒，進入到大家共享的火鍋中。