近日俄羅斯入侵烏克蘭，讓不少民眾憂心：「今日烏克蘭、明日台灣」，擔心大陸未來會攻台，新北市長侯友宜今接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，他說，沒有一件事件是可能或不可能，只有在平常時間要做好所有準備，大家團結一致，折衝要有智慧、談判要有勇氣、面對國家生存要有捍衛能力。

侯友宜表示，民眾的恐慌及擔憂他完全可以理解，戰爭是殘酷無情的，發動戰爭、破壞和平，造成多少家庭一輩子無法弭補的傷害，這些都歷歷在眼前，我們是全世界一份子，要一起來譴責及制裁。「保衛中華民國、愛護守護家園跟人民，是我從當刑警到現在不變的職志，呼籲全民團結一致」。

他說，自己到了一定的年齡出來選舉走政治路，認為選舉最重要是為人民做事 、捍衛國家、守護人民，他不喜歡製造無謂的政治對立跟衝突讓國家內耗，看到別人更要深刻謹記在身，尤其此時此刻，唯有好好愛我們的國家，凝聚所有力量才有機會，強調自己的實力要靠自己壯大，不要想倚賴別人。