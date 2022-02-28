俄羅斯與烏克蘭激烈交戰，以美國為首的西方國家對俄國發動經濟制裁，不僅將俄國踢出SWIFT全球銀行支付系統，打擊其跨國貿易，更限制包括晶片、電信設備在內的高科技產品出口至俄羅斯，台積電、英特爾等大廠也紛紛宣布暫停供貨，外界揣測在此狀況下，陸晶片廠將成為供應俄羅斯晶片的主力。對此，部分專家認為，若大陸企業持續出口產品至俄羅斯，將面臨美國更強硬的制裁，甚至陷入與華為相同的狀況。

紐約時報報導，大陸與俄羅斯政府擁有相似的價值觀，但目前仍不清楚大陸企業是否會幫助俄羅斯躲過制裁，美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員Martin Chorzempa則點出，不遵守這些制裁措施的大陸企業可能面臨美國不斷升級的懲罰，包括民事或刑事的處罰，甚至被隔絕在美國技術與金融體系之外。

Martin Chorzempa補充說道，「這對企業來說是相當辛苦的一件事情，如果他們不遵守美國的規定，他會與美國有麻煩，但如果不遵守大陸規定，他們也會面臨處罰。」

至於外界揣測大陸廠商可能會提供俄羅斯晶片，諮詢機構Teneo高級副總裁Gabriel Wildau則說：「中芯與電信設備廠中興在某些零件與製造技術上仍依賴美國，如果他們繼續向俄羅斯出貨，可能會被切斷與美國的關係，面臨與華為相同的處罰與局面。」

Gabriel Wildau在一份給旗下客戶的報告中表示，如果美國認為北京幫助俄羅斯，將面臨美國國會擴大制裁，更可能碰到日本、南韓及荷蘭等主要技術出口國跟進美國強硬態度的風險。