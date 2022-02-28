神達控股今天指出，1員工採檢確診，神達已在27日完成桃園辦公室清消，華亞園區員工也將在今天進行PCR篩檢。員工確診對神達營運無重大影響，將持續密切關注。

神達發布聲明指出，員工27日主動通知，同住家人確診經衛生局匡列，進行採檢後發現該員工也確診。神達隨即配合衛生所進行疫調，將曾有密集接觸史的其他員工進行PCR檢測與隔離檢疫，辦公室已在27日完成清消。桃園華亞園區員工則將在今天進行PCR篩檢，靜待篩檢結果。

神達表示，以保護員工健康為優先考量，自疫情爆發後，持續滾動式調整防疫措施。神達目前要求員工每天至健康管理App填答健康狀況，並採分樓層上班，線上會議避免接觸，餐廳及健身房等設施維持關閉，以及禁止訪客等等因應措施。鼓勵員工完整接種疫苗，也要求公司內戴口罩。

另外，神達強調，已制定「營運持續管理計畫」，確保公司將持續提供服務。該案對神達無重大影響，會密切關注，並配合中央流行疫情指揮中心政策，隨時進行調整與管理。（編輯：陽凱翔）1110228