新台幣今年以來已由升轉貶，加上近期俄國、烏克蘭的戰事，引發國際股市動盪及亞幣走貶，台幣直探28元關卡，不少匯銀人士也認為，台幣強勢已到盡頭，今年偏弱機率大。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行也建議，美元長線偏升格局下，把握新台幣強勢尾端的最後時機，2022上半年可逢低買進美元、日幣，再依據「數位轉型」及「永續發展」兩大趨勢來選擇基金標的，定期定額投資以參與未來商機。

2021年新台幣兌美元平均匯率28.022元，站上25年來新高，引發民眾換匯熱潮。國泰世華銀行數據顯示，受新台幣走強、疫情催化及網路銀行App推出換匯減碼優惠活動等三大誘因帶動下，線上換匯需求大增，相較2020年，2021年透過國泰世華銀行數位通路換匯的金額和人數均創下超過雙位數成長率。

國泰世華銀行根據FOMC最新公開的會議記錄分析表示，美元長線將維持偏升格局；另一方面，受惠疫情導致電子業出口倍增，支持新台幣的表現較其餘非美貨幣強勁，再加上看好疫情趨緩後，旅日需求勢必大幅爆發，2022上半年將是布局美元、日幣的好時機。

展望2022年，通膨議題促使主要央行態度陸續轉向，而估值校正亦導致金融市場震盪加劇，所幸企業財報多優於預期，且經濟發展仍正向看待，建議採酌量分批布局方式因應。策略選擇方向：第一、核心部位，利用複合型債券或平衡型特性，兼顧抗波動、穩息收題材；第二、衛星部位，可依個人風險偏好，參與通膨和升息題材，如能源、金融及地產等進行配置；第三、最後搭配「數位轉型」及「永續發展」等長期趨勢，例如半導體、雲端運算、新能源、電動車等投資概念的基金，定期定額參與未來商機。如果遇到市場波動或修正幅度較大時，積極型投資人可分批低接財報優良企業，除抵禦估值下修衝擊外，甚有助於長期投資回報。

此外，國泰世華銀行也推出活動，今年5/31前持有效國泰世華銀行外幣帳戶，前月在網路銀行App完成任一項交易(轉帳、手機提款、繳卡費等)，或持有CUBE有效正卡，次月指定期間內即可享美元減3.8分和日幣減0.15分各一次的換匯優惠。