開發金(2883)子公司中壽推出品牌影片「陪練人生」2個月來突破2330萬次的廣告觀看次數，深具張力的影片故事充分展現同理心，獲得觀眾高度共鳴。如同影片所表達的「客戶就是中壽的起跑點」，惟有在各個與顧客接觸點上，每位員工用心實踐「以客戶為中心」的承諾，實現「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」的願景。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽聚焦「以客戶為中心」，不僅以同理心站在社會大眾的需求設想，也和業務通路及其他合作通路，建立彼此的信任關係。中壽回到「心」的初衷，深知唯有從心做起，才能獲得信任與客戶推薦，同仁也展現團結無私的協同合作力量，讓個人價值被看見，讓團隊持續壯大。中壽持續以創業家精神與創新能力，期望越來越多人都願意成為中壽產品與服務的引薦人。

品牌力量來自中壽內部真實的陪練故事，中壽內部舉辦陪練人生故事募集活動，同仁踴躍響應，活動募集超過1000篇的同仁真實感動故事，呈現業務員多年來一直對客戶的承諾、體悟保險是利他的幸福事業、團隊夥伴更是生命摯友一起努力達成團隊目標等。