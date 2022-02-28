創新板將添新兵，錼創(6854)送件申請股票第一上市，為今年度第1家申請股票創新板第一上市的外國企業。

錼創實收資本額10.09億元，主要產品有Chip on Carrier及MicroLED相關產品，2021年稅前虧損12.18億元，每股虧損14.14元。

創新板合格投資人競賽 揭曉
推銷未上市股票吸金3億 盤商、作手11人遭約談
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