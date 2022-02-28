《台北股市》錼創申請第一上市 今年創新板首發 10:002022/02/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 創新板將添新兵，錼創(6854)送件申請股票第一上市，為今年度第1家申請股票創新板第一上市的外國企業。 錼創實收資本額10.09億元，主要產品有Chip on Carrier及MicroLED相關產品，2021年稅前虧損12.18億元，每股虧損14.14元。 創新板合格投資人競賽 揭曉 推銷未上市股票吸金3億 盤商、作手11人遭約談 #錼創 #創新板 #第一上市 #台北股市 #申請第一上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》低接台股店頭基金 台積電資本支出帶旺概念股 15:062022/02/22 財經 減輕基層派出所幹部壓力 新北市42所增第二副所長 19:182022/02/21 社會 潤泰創新聯手GoShare！進駐新北重劃區住宅＋南港商辦 21:422022/02/24 房市新訊 市場震盪 高股息題材資金湧 04:102022/02/18 投資理財 陳俊宏 角逐券商公會理事長 04:102022/02/18 財經要聞 綠營轟物化女性 民眾黨嗆超譯 04:102022/02/22 地方新聞 主打一億畫素相機 紅米Note 11S三月來台 04:102022/02/23 產業．科技 俄烏開戰、股市動盪 歐洲IPO急凍 04:102022/02/27 全球財經 桃竹竹借書一證通 2月21日起共享資源 04:102022/02/19 地方新聞 桃園確診者到台中購物 龍井這賣場有足跡 14:192022/02/27 生活 陪病者 北市限年輕人及打滿疫苗 04:102022/02/19 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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