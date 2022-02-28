女星方文琳是著名的美魔女代表，56歲的她擁有亮麗外型和姣好身材曲線，舉手投足相當青春，熱愛運動的方文琳，也不吝嗇分享健身日常，她昨（27日）就曬出室內拉筋照，方文琳穿著貼身跑服，身材曲線全都露，俏麗模樣完全看不出是56歲的熟女。

228連假各地天氣都是晴朗、溫暖的好天氣，許多人都把握假期出遊，方文琳也抓緊曬太陽的機會，到室外跑步運動，回家後繼續伸展拉筋，方文琳身穿專業壓縮跑服、跑鞋且踩著瑜珈墊，她不只配備專業，運動模樣也是架式十足。

照片中，方文琳專心低頭拉筋，她的身材曲線也跟著若隱若現，只見方文琳手臂、蠻腰相當纖細，一雙大長腿更是吸睛，方文琳舉手投足相當俏麗，完全看不出是56歲的熟女，網友也紛紛留言讚：「看起來像30幾歲的姐姐，文琳姐姐繼續努力運動，加油」、「炸美的」、「持續運動 超棒」，有網友直呼：「厲害！身上找不到一丁點肥肉」，還釣出方文琳謙虛回應：「藏在大家看不到的地方」。

其實，方文琳維持運動習慣已經有好幾年了，也練就她一身好體力，方文琳日前也曾強調，她運動不是為了瘦「有運動的人，身體已經習慣了」，而方文琳過去在疫情期間也會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來做，方文琳認為，運動也是一種習慣養成，呼籲大家還是要循序漸進，不要有運動傷害。