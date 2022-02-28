白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨（27）日警告，在烏克蘭的戰爭3天內將變成「絞肉機」。此外烏克蘭媒體今（28）日報導，白俄羅斯將宣布放棄中立地位，加入俄羅斯行列、對烏克蘭開戰，據悉一支傘兵部隊很有可能在當地時間清晨5時起飛、空降烏克蘭，距離首波攻擊可能不到1小時。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，礙於俄羅斯進攻烏克蘭的進度受阻，俄羅斯總統普丁將把盟友白俄羅斯拉進戰局，報導引述多名在白俄羅斯的消息人士指出，明斯克政府已經決定，最快在當地時間今日清晨5點，一架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）重型運輸機非常有可能起飛，載著白俄羅斯傘兵部隊前往烏克蘭。

Multiple sources say the decision has been made — and as soon as on Feb. 28 at 5 a.m. local time, the first Ilyushin Il-76 transport aircraft is very likely to take off carrying Belarusian paratroopers to be deployed against Ukraine. https://t.co/o8WcszVJNR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

目前尚不清楚消息人士指的是白俄當地時間還是烏克蘭當地時間。目前基輔時間為清晨4時23分，如果消息屬實，代表白俄傘兵大隊很可能在1小時內起飛。

報導指出，白俄羅斯政壇昨（27）日傳出白俄羅斯將參戰，白俄空降部隊即將入侵烏克蘭，目標部署地點可能為基輔或切爾沃涅地區（Zhytomyr），以協助俄軍侵略。

另據英國《衛報》（The Guardian報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）今日凌晨在社群媒體宣布，「來自白俄羅斯的戰士正飛往烏克蘭」，貼文還附上一段影片，畫面顯示一架戰機在白俄東南部城市戈麥市（Gomel）上空飛行。

英國《每日郵報》（Daily Mail）也引述軍方消息人士指出，白俄羅斯特種部隊被目擊正登上戰機，準備對基輔進行空襲。

白俄羅斯領導人魯卡申柯昨日警告，在烏克蘭的戰爭將變成「絞肉機」。

白俄羅斯昨日舉行修憲公投，賦予總統更多權力，魯卡申柯在一間投票站表示，「在烏克蘭的衝突可能只是開端」，「如果持續下去，最壞的情況將會發生。」

他也警告烏克蘭總統澤倫斯基：「他（指澤倫斯基）不會躲在美國人或其他碉堡裡，這也是為什麼戰爭必須在今天結束，我甚至不會稱為戰爭，這是一場衝突，戰爭將持續1至2天，但3天內將變成絞肉機。」

半島電視台報導，白俄羅斯選舉委員會表示，周日的公投結果顯示65.2%民眾支持憲法改革，允許國家擁有核武，報導評論，這可能讓白俄在蘇聯垮台、放棄核武後，首度將核武帶回白俄領土。