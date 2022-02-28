鶯歌區永吉公園櫻花以及炮仗花，繽紛盛開，新北市景觀處表示，顧及國內疫情仍不可掉以輕心，新北市有線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，在家防疫的同時也能感受春暖花開的幸福氛圍。

景觀處說，鶯歌永吉公園在入口處就有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物可欣賞，園內更有成串的炮仗花在花架上綻放。在永吉里長林茂哲與志工們每天的悉心的照顧與維護下，公園內得以有豐富的植栽生長，更有許多設施如兒童遊戲場、籃球場、生態池，更有體健設施等，供民眾休憩使用。

景觀處提醒賞櫻的民眾，防疫期間若不想外出人擠人，可以瀏覽景觀處架設的「2022新北市櫻花稼期」花況網站，或在FB「賞花快報」紛絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，在家裡「線上賞櫻」，若想出門走走，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定，外出須全程配戴口罩，拍美照時也務必把口罩戴好，保護自身安全。