東歐爆發戰爭，烏克蘭遭俄羅斯入侵，全球關注。台灣網友開始討論，萬一真的發生戰事，需要緊急避難時，哪一種乾糧最適合？網友們熱烈討論，有3樣東西，絕對不能少。

「有沒有便宜、耐放的存糧要怎麼選購的八卦」，俄羅斯攻打烏克蘭後，網友未雨綢繆，開始討論起物資儲備，免不了聊一下「哪一種乾糧最好」。有網友以至少撐半年到一年為前提，詢問應該準備什麼，得到眾多答案。

「當然是米跟罐頭啊！維持基本溫飽」，網友認為，若真的爆發戰爭，海上交通阻斷，進口物資絕對被封鎖，台灣是農業王國，稻米自給自足沒問題，應該先囤米。「推罐頭，現在罐頭已經不是以前那種了，有的還講究營養，尤其魚類罐頭甚至能久放」、「台灣欸，當然囤泡麵啊，又好吃」、「米要用煮的，沒電怎麼辦，我選泡麵」。

眾多食物中，必備品項有3樣，分別是水、罐頭、米，「真空包裝米、調理包、罐頭、水，都很便宜」、「不吃飯還能撐幾天，沒水不行」、「如果嫌米麻煩，麵條也OK」。