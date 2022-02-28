今年的灌籃大賽是歷年比較差的一屆，從現場觀眾冷淡的反應也能看出。美媒FOX球評貝勒斯（Skip Bayless）依然怪罪在湖人球星詹姆斯（LeBron James）頭上，一向喜歡批詹的貝勒斯在個人節目指出，灌籃大賽自從詹姆斯多次拒絕參加之後就開始走下坡。「我們熱愛的那個灌籃大賽，就在詹姆斯生涯前幾年拒絕參加的時候就結束了。」

詹姆斯2003年進入NBA，當年他身手矯健被認為會參加灌籃大賽，貝勒斯在2017年曾說：「詹姆斯欠這個聯盟1次灌籃大賽，他在TNT承諾過會參加但他又退出了，我認為他總是害怕會傷及自己的Nike品牌生意。」貝勒斯認為當年20多歲的詹姆斯只要敢上場，一定就能拿到冠軍，但是詹姆斯害怕孤身挑戰這種大場面。

直到今年貝勒斯仍相信詹姆斯當年有機會拯救灌籃大賽，但他不敢出賽，而且這可能影響他的歷史地位。貝勒斯本月推文寫道：「詹姆斯從沒有膽量參加1次灌籃大賽，這是其中一個他沒有資格成為GOAT（史上第一）的原因。」

球評肯尼史密斯（Kenny Smith）曾經非常期待詹姆斯加入灌籃大賽，他當時在廣播節目分析說時代不同了。肯尼史密斯是1980至1990年代的球員，他說早年球星們的競爭心都很熾烈，例如麥可喬丹（Michael Jordan）參加3次灌籃大賽，甚至還參加他很不擅長的三分球大賽。肯尼史密斯認為現在的天王巨星多半不會這麼做了，他們缺乏「我什麼都要比你強」的那種競爭心。