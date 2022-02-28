今天是二二八事件紀念日，國民黨立委蔣萬安在臉書上貼出與台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕合影。蔣萬安強調，轉型正義還有許多工作必須加速進行，包含「公開政治檔案」、「補償受害者」等，轉型正義需要朝野及全民共同努力，才能撫平傷痕，讓台灣繼續向前邁進。

蔣萬安表示，上一屆立法院《促轉條例》審查，雖然各黨團都提出版本，但對於開放政治檔案、還原歷史並促進和解、平復司法不法等方向都是一致的，希望朝向和解共生的方向前進。

蔣萬安說，當時他除了支持國民黨團提出「轉型正義適用期間追溯至日據時期」的版本，更進一步在表決時，支持民進黨團最後提出的第六條再修正動議，希望在撤銷刑事不法判決後，能夠回復並賠償受難者或其家屬的名譽及權利損害。

蔣萬安指出，2017年10月24日這天，他第一次與蔡寬裕見面，蔡理事長就跟我提到，很多受難者年事已高，不希望帶著有罪判決之身入土。談話的過程中，蔡的眼神堅毅、態度堅決，令人動容，也讓他至今仍印象深刻。

蔣萬安說，轉型正義還有許多工作必須加速進行，包含「公開政治檔案」、「補償受害者」等。我深深相信，唯有社會達到真正的和諧、各族群能相互理解體諒，並在關鍵時刻放下對立、停止內耗、同舟共濟，台灣才能繼續大步往前邁進，一起面對更多的困境及挑戰。在二二八和平纪念日這天，我們面對過去、放眼未來，除了要為轉型正義更盡心力，更要珍惜台灣的民主成果。