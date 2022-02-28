台灣人權促進會提供

俄烏開戰，憤怒的在台烏克蘭人與台灣公民團體發動連署，預計明天將赴莫斯科駐台北代表處前召開記者會，並遞交共同聲明書，同時呼籲台灣政府盡快立法通過難民法與建立難民庇護機制，進一步保護在台烏克蘭人民，與援助任何可能來台尋求庇護的烏克蘭難民。

在台烏克蘭人Vadym、Tanya等人與台灣人權促進會、香港邊城青年、西藏台灣人權連線等公民團體指出，俄羅斯普丁政權自2月23日對烏克蘭發動入侵戰爭，這場明顯違反聯合國憲章的不義戰爭，已引發全球國際社會與各國政府，對俄羅斯發出最嚴厲的譴責，與各種國際制裁手段。

公民團體表示，烏克蘭從總統、抵抗入侵的軍人、到無數勇敢抵抗家園的烏克蘭人民，國家上下用盡全力捍衛國家的意志，早已令世人動容，並發起各種聲援行動。

在台烏克蘭人在侵略戰爭爆發的第二天，就兩度自主前往莫斯科駐台北代表處進行抗議，多國人士也給予聲援。同一天，台灣公民團體也發出共同譴責聲明與連署行動，短時間內已蒐集到數千同聲譴責俄羅斯的連署。

在台烏克蘭人和台灣公民團體預計明天（1日）將再度前往俄羅斯在台唯一的代表機構「莫斯科駐台北代表處」進行抗議，並召開記者會說明聲明訴求與連署成果，會後也將對莫北辦遞交聲明書。

連署聲明中譴責俄羅斯，作為當前聯合國安理會的輪值主席，公然挑戰聯合國憲章第一條維持國際和平及安全之宗旨，並明顯違反第二條第四款「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」的規範。

聲明中也提出四項呼籲：

一、俄羅斯武力入侵烏克蘭嚴重違反國際社會之規範，應立即撤軍停止不義戰爭，並接受制裁。

二、呼籲國際社會與各國政府放下政治算計，應採取一切適當措施，並本於人道與人權的精神支持烏克蘭政府與人民。

三、俄羅斯與中國政權同為威脅國際社會的威權政府，我們呼籲世人應警惕中國政權是否趁亂侵略台灣，並持續深化對西藏、東突厥斯坦、與香港人權的壓迫。

四、呼籲台灣政府應盡快立法通過難民法與建立難民庇護機制，進一步保護在台烏克蘭人民與援助任何可能來台尋求庇護之烏克蘭難民。