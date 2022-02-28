陳其邁（左）表示，二二八事件讓他對烏克蘭感同身受。（袁庭堯攝）

「高雄市二二八事件75周年追思紀念儀式」，數十名受難者家屬出席。（袁庭堯攝）

高雄市二二八關懷協會理事長王文宏向蔡政府喊話，表示轉型正義還要讓家屬等多久。（袁庭堯攝）

二二八受難家屬獻花。（袁庭堯攝）

二二八受難家屬獻花。（袁庭堯攝）

二二八受難家屬獻花。（袁庭堯攝）

28日上午高市府在二二八和平紀念公園舉行「高雄市二二八事件75周年追思紀念儀式」，數十名受難者家屬出席，市長陳其邁表示，二二八事件讓他對烏克蘭感同身受。二二八關懷協會理事長王文宏則對蔡政府喊話，轉型正義「還要讓家屬等多久」。

「歷史可以原諒，但不能忘記。」陳其邁表示，統治者當年用無差別的方式屠殺鎮壓，如今遙遠的烏克蘭也發生巨變，國家面臨挑戰，此時此刻的心情他能感同身受。和平、公義是世界普世價值，高雄燈會也用藍黃光表達對烏克蘭的支持。

陳其邁強調，二二八事件告訴大家，自由民主不是從天上掉下來，必須透過不斷努力，才能確保。

「蔡政府還要讓受害者家屬等多久！」高雄市二二八關懷協會理事長王文宏代表致詞時強調，轉型正義尚未成功，去年蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都答應，會盡快處理中正紀念堂的銅像和蔣家父子遺體，但迄今仍等不到答案。

新古典室內樂團現場演奏〈白牡丹〉、〈望春風〉、〈思慕的人〉、〈台灣翠青〉等組曲，全場默哀一分鐘後，陳其邁與受難者家屬陸續將象徵和平的百合花束擺放在紀念碑上，向爭取民主、人權的先行者獻上哀思與敬意。

高雄市二二八和平紀念公園的正前方、高雄市立歷史博物館曾經是高雄市政府，也是1947年3月6日軍隊武力鎮壓的第一現場。高史博館內常設展「二二八．0306」以全國首創劇場式微縮模型場景呈現二二八事件中舊高雄市政府武力鎮壓事件，搭配文物展示與歷史陳述，提供觀眾思索二二八事件對於高雄的歷史意義。