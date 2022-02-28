新手爸爸心理陰影大！1名新手父親在網路上PO出1張「花生厚片」照片苦笑說「自從有小孩後，對花生醬產生恐懼，虧老婆還吃得下去」，笑說花生醬很像嬰兒排泄物；而不少過來人網友則笑說「優酪乳跟優格更像」、「還有地瓜、南瓜料理」、「味道比較像茶葉蛋」、「玉米濃湯也很像喔」。

該名父親在臉書「爆廢公社」發文表示，他自從有了孩子後，只要看到「花生醬」就會產生恐懼，已經有了嚴重陰影，笑說「虧老婆還吃得下去」，文章中還PO出1張花生吐司厚片的照片；原PO疑似將嬰兒的排泄物聯想成花生醬，才會有如此龐大的陰影。

網友留言「我覺得優酪乳跟優格之類的，比較容易讓我吃不下去」、「還太菜！熟練後是邊吃花生醬吐司邊換」、「還好你不吃芝麻醬，不然孩子一出生你就GG了」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友則紛紛留言「我覺得優酪乳跟優格之類的，比較容易讓我吃不下去」、「還太菜！熟練後是邊吃花生醬吐司邊換」、「還好你不吃芝麻醬，不然打從孩子一出生你就GG了」、「還有地瓜、南瓜料理」、「時間會療癒一切的，但不覺得味道比較像茶葉蛋嗎」、「巧克力醬也是，有時候還會雙色呢，新X派那種」、「烤乾一點，沒事的」。

也有網友說「對有顆粒的花生更有恐懼」、「閉著眼睛吃！一樣香」、「玉米濃湯也是很像的喔」、「奶酥比較像」、「義大利青醬」；據悉母奶寶寶的大便普遍是黃色，配方奶寶寶的則偏綠色，綠色為奶中含「鐵質」有關，只要嬰兒大便顏色不是白灰色（可能膽汁鬱積、先天膽道閉鎖）、黑色或紅色都是正常的。