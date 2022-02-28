今年是二二八事件75周年，但當年參與抗爭而遭到屠殺、迫害的當事人，甚至是家屬，很多人都不在世了，但卻不斷有人藉題發揮、圖謀政治利益，甚至不惜挑起族群仇恨。

公民監督國會聯盟理事長曾建元在解嚴前是個積極的學運分子，曾經幾乎被校方退學，但每次出面替他求情的卻只有母親，那個公務員父親從不出面，讓他很不諒解。

直到解嚴很久之後，曾建元才知道父親曾群芳曾經拿起槍投身二二八抗暴行動，後來父親還加入中共；只是為了保護家人，幾十年來選擇保持沉默，而小時候經常有警察上門查戶口的原因，他也終於明白。

有人指二二八是中共策動，想藉此掩蓋政府的錯誤，作為事件參與者的後代，曾建元直指，二二八就是一起官逼民反的起義，不是中共策動發起的。

從時空背景看，曾建元指出，二二八事件發生時，國軍剛攻陷中共根據地延安，中共正忙於轉移，如何有餘力策動二二八這種全台的抗暴行動？

再從參與者的背景看，曾建元指出，包括他父親都是事件爆發後，為了對抗國民政府才加入中共，其他領導抗爭的起義軍領袖如二七部隊的謝雪紅等人，都是在日據時期加入日共的台灣支部，事件發生時，他們的行動跟中共都沒有太多關係，只是他們有人逃到大陸後，才加入中共，而且還因為涉台關係，在大陸長期遭到中共迫害。

曾建元一家因為父親參與二二八起義而遭到長期監控、歧視，甚至牽連到他的求學之路，讓他一度誤解父親；但受難者卻有兩種，一種是報仇雪恨，一種是將心比心。

學術圈和社運圈都知道曾建元，不但是一位積極的社會及政治改革家，同時也是少數能正面看待外省人、外省政權對台灣貢獻的本省人。

曾建元長期研究胡璉、金門戰役的歷史，肯定國軍為保衛台灣而犧牲史；他曾寫過胡璉部自大陸撤退時負責斷後而犧牲的國軍先烈，符合歷史紀實小說的風格，讀之讓人落淚；不但彌補國共歷史的空白，也讓後人了解到「原來有人願意為同胞而不惜犧牲自己」，就像他父親奮不顧身參與二二八起義一樣，都是要為這個島上的人民拚出一條康莊大道。

曾建元表示，二二八給我們的啟示就是，政府的一切作為都要符合憲政精神，民主法制更是憲政精神的核心；面對中共的威脅，同島一命的歷史告訴我們要更加團結。

曾建元指出，二二八的訴求是追求一個更美好的中國，而非台獨，希望中國大陸可以跟隨台灣逐步實現憲政民主、公民社會，如此一來，才不會發生另一場「二二八事件」。

作為二二八的受難家屬，曾建元認為，社會應該包容家屬們氣憤難消的心情，因為長期被政府監控、歧視，他們不少人身心受摧殘，一些過激的行動，也在情理之中；馬英九曾在出席紀念活動時被家屬潑水，但他甘願承受，就值得肯定。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則認為，紀念二二八最重要的是去政治化，還原歷史真相，但不幸的，還是有人不斷把二二八當成「政治提款機」，如此一來，非常不利族群團結。

#附註：二二八事件由來

1947年2月27日，國民政府專賣局查緝員在台北市太平町（大程埕）附近查緝私菸，打傷菸販林江邁、誤殺市民陳文溪，激起群眾久積的憤怒。抗議群眾至專賣局抗議、前往長官公署請願，但遭到衛兵以機槍掃射，數人死傷。最後導致台灣各大城市警民衝突，軍隊開槍鎮壓，死傷多人。

2021年公布的《二二八事件真相與轉型正義報告》得出死亡及失蹤人數為8324人至11841人，而外省人死亡與失蹤合計共89人，受傷1389人死亡或受傷案例極為罕見[456]。而截至同年1月20日，在二二八事件紀念基金會受理成立的補償、賠償名單中，共有686人死亡案件和181人失蹤案件。

二二八事件導致大量台籍人士遭到逮捕、槍斃或失蹤，其中包括根本就未參與抗爭的台籍菁英；事件影響台灣地方政治生態，加深族群隔閡與對立。

由於隨後台灣實行長期戒嚴並進入白色恐怖時期，二二八事件牽涉到敏感的政治問題，成為禁止公開討論、研究的「歷史禁忌」。直到1980年代解嚴前，台灣社會才逐漸重新討論二二八事件；1990年代後，社會各界針對二二八事件展開調查研究、賠償受難者與家屬、建立紀念碑、回復名譽等。

1995年，時任總統李登輝代表政府向受難者家屬致歉；1997年2月，台北市政府、行政院相繼宣布明訂每年2月28日為「和平紀念日」；台灣目前設有二二八事件紀念基金會與二二八國家紀念館，各地亦設有二二八和平紀念碑。

延伸閱讀: