高雄市交通大隊在沿海二路建置科技執法設備，3月8日將正式啟用。（高雄市交大提供／洪靖宜高雄傳真）

用路人注意！高雄小港沿海二路、世全路口及沿海二路、永光街口這2處路口，從2019年到2021年期間，一共發生154件交通事故，其中1件為死亡車禍，造成110人受傷，因此高雄市交通大隊針對這2處建置科技執法設備，3月8日將啟用，車輛未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，警方將逕行舉發。

高雄小港區沿海路是高雄市十大易肇事路段之一，也是重車流量最高的市區道路，因緊鄰高雄港及臨海工業區，大型車輛往來頻繁，每年超過1千萬個貨櫃往返市區，尤其是上下班交通尖峰時段車流量相當大，用路人如不遵守交通號誌規定，就容易發生交通事故。

經統計，沿海二路、世全路口及沿海二路、永光街口這2處路口，從2019年到2021年已發生交通事故154件，其中1件為死亡車禍，造成110人受傷，顯示防制事故發生已刻不容緩。為擴大防制車禍效果，高雄市交通大隊將於這2路口建置「路口科技執法」設備，從3月1日至3月7日為宣導期，3月8日起正式執法取締。

「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈，含紅燈越線、紅燈左右轉功能外，對於未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，均能有效監測並舉發；而為了提醒用路人前方路口實施科技執法，警方於路口前設置文字告示牌。

高雄市目前有左營區大中及華夏路口、博愛及新莊路口、鳳山區鳳頂及過埤路口、前鎮區中山及中平和中安路口、新生及金福路口，大寮區188市道及鳳林二路口等6處建置路口科技執法取締交通違規，對防制交通事故發生均已發揮成效，盼小港2路口增設後，能進一步降低事故件數。