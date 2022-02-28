白宮呼籲中國譴責俄羅斯：「這不是旁觀的時候」。（新華社）

美國之音報導，白宮於美東時間周日（27日）呼籲中國譴責俄羅斯入侵對烏克蘭。俄羅斯對這一鄰國的猛烈攻擊還在繼續。此前俄羅斯總統普丁下令俄核力量進入高度戒備狀態。

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）在微軟全國廣播公司（MSNBC）的採訪中表示，中國已經實施了一些由美國和其盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭而進行的制裁，並在上周發表了有利於烏克蘭主權的言論。

但莎琪清楚地表示，北京方面需要採取更多行動，「這不是旁觀的時候。現在是發聲並譴責普丁總統的行為和俄羅斯入侵一個主權國家的時候。」

她表示美國總統拜登最近還未和中國領導人習近平通話，但不排除在未來通話的可能性。「歷史正在被書寫，中國領導層很重要的一步就是要審視他們自己，真正評估他們打算站在哪裡。」

北京拒絕將莫斯科的行為稱為「入侵」，並敦促各方保持克制。拜登上周對此進行了不點名批評，「普丁會成為被國際舞台遺棄的人。任何認可俄羅斯對烏克蘭赤裸裸侵略的國家都會被連累，」拜登並沒有點名中國。

莎琪在周日做出的評論則更為直接。就在幾小時前，普丁下令俄羅斯的核威懾進入高度戒備狀態，以面對西方對他的烏克蘭戰爭所做出的回應。

中國是俄羅斯在出口和進口方面的最大貿易夥伴。2020年，中國購買了俄羅斯三分之一的原油出口。中國也向俄羅斯供應製造產品，如手機、電腦、玩具、服裝。

美國、英國、日本、加拿大、澳大利亞和歐盟上周在針對俄羅斯懲罰的基礎上出台了更多制裁措施，包括德國暫停了對來自俄羅斯價值110億美元的天然氣管道的認證。