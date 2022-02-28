俄國入侵烏克蘭，我在烏克蘭的留學生中，有6人在我駐波蘭代表處協助下，經過4、50小時的車程，均已安全撤退到波蘭華沙。他們下一步怎麼樣？據留學生表示，他們到華沙後，多數人覺得能走就走，少部分人則在走、留間猶豫。

根據教育部駐外教育組2月26更新烏克蘭12名留學生最新狀況， 其中3名已於2月24日返台； 另9名學生，6名已搭乘撤僑巴士於2／26平安抵達波蘭，另原在基輔1名學生刻正撤往安全地區、原烏東及烏南各1名留學生仍留原地。

留學生Simon在與台灣媒體建立的聯絡群組中表示，他們從烏克蘭搭乘撤僑專車前往波蘭，前後歷經4、50個小時，過程中無法好好洗澡、睡覺及吃飯，實在很累。

Simon提到，從烏克蘭進入波蘭的邊境，他們排隊等了快10小時，軍人上來檢查文件，加上各種程序，把大家搞得累翻了。進入波蘭後，在我國駐波蘭代表處的協助下，他們在停駐的地方才得以稍微休息、吃飯及洗澡。

到了華沙以後，下一步有什麼計畫？Simon說，多數人覺得能走就趕快走，但他自己則還沒有定數，有可能走、也有可能留，看情勢變化再做決定。