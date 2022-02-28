35歲張姓男子26日下午7時許，身中6刀倒臥於新北市三重區住處前，經送醫後宣告不治。（翻攝畫面）

7人共分乘2輛汽車前往張男位於三重區長榮路的住處前堵人。（翻攝）

35歲張姓男子26日下午7時許，身中6刀倒臥於新北市三重區住處前，經送醫後宣告不治，36歲許姓男子在場乖乖就逮，但警方調閱監視器追查，另外還有6嫌涉案，許嫌疑因58萬元債務釀糾紛夥同6名友人行凶，警方共逮捕許嫌等7人，訊後依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據悉，張姓男子與許嫌從小就認識，兩人為兒時玩伴，許嫌日前協助他人向張男催討約58萬元債務，張認為雙方熟識多年，許男竟為了他人來討債，爆發口角衝突不歡而散，張男事後也返還積欠他人的58萬元債務，但雙方已結下仇恨。

許嫌26日下午7時許找來王、陳、蕭、李、楊等6名友人，7人共分乘2輛汽車前往張男位於三重區長榮路的住處前堵人，7嫌見張返家拿出預藏的棍棒、刀械上前圍毆，張男身中6刀倒臥血泊中哀嚎。

警、消獲報趕至，張男傷勢位於左胸2刀、左掖下2刀、背部2刀，經送醫搶救於26日晚間9時許宣告不治。警方當場逮捕許嫌及在場的王姓男子，許嫌坦承犯案，警方進一步調閱監視器發現，行凶者並非僅有許嫌一人，共有7人涉案。

警方循線再度逮捕陳姓、蕭姓、李姓等5嫌到案，偵訊後將許嫌等7嫌依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。三重警分局表示，公權力絕不容許挑戰，有違法犯紀或暴力犯罪警方一定嚴正執法、快速打擊犯罪，有信心維護社會治安。