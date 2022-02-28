考量國內Omicron疫情穩定可控，中央流行疫情指揮中心宣布，3／1起鬆綁多項防疫管制，其中影響層面最廣的口罩政策，明起將開放戶外運動或拍照可以脫口罩、賣場恢復試吃、雙鐵開放飲食，以及宴席可以逐桌敬酒，但唱歌時還是要戴口罩。

此外，北北桃高以外醫院、長照機構有條件開放探病，探視者打滿三劑疫苗入院可免篩檢，以及民眾到離島免篩檢及免填健康聲明，並重新開放外籍人士來台做人工生殖。以下為《中時新聞網》為讀者整理的防疫新制。

●放寬口罩規定，新增4例外情形可免戴口罩

包括室內外運動、室內外拍個人或團體照、自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時，以及從事直播、錄影、主持、報導、演講、致詞、講課等工作，但提醒唱歌時仍要配戴口罩。

●賣場、超市、市場開放試吃，不要求人流管制。

●高鐵、台鐵、客運、船舶、國內航班開放可在車上飲食。

●宴席開放逐桌敬酒、敬茶

●5機場及2港口往離島旅客免篩檢

3月1日起松山、台中、嘉義、台南、高雄5處有來往澎湖、金門、馬祖離島的機場，以及基隆、高雄2處來往離島船班的港口篩檢站都暫停，前往離島的旅客可免篩檢，不用填健康聲明書。

●北北桃高以外縣市醫院有條件開放探病

台北市、新北市、桃園市、高雄市以外縣市，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

所有探病者都要出示探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。完整接種3劑疫苗者可免除篩檢，且探病者不能有新冠相關症狀。

●北北桃高以外縣市的住宿式長照機構有條件開放探視

除台北市、新北市、桃園市及高雄市外，其餘縣市重新開放探病及探視，須出示3日內自費採檢陰性證明，如已完成3劑疫苗接種者則免除篩檢。每位住民每次訪客人數不超過3人。

●開放外籍人士來台做試管嬰兒

考量生育有年齡限制，自3月1日起，重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天，例如凍卵、試管嬰兒等，並可申請2位親屬陪同入境，檢疫措施與其他人相同。至於健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。