許多人在畢業後，都會為了找尋更好的工作機會，至外地工作賺錢，進而也會有租房的需求，而在租房時，不只房客害怕遇到「雷房東」，就連房東也會害怕遇到「租屋蟑螂」；近期有名房東在網路上發文分享自身的悲慘遭遇，表示先前遇到一名房客在退租時交出電費繳費單據，當時收到基於信任便沒有多做確認，卻沒想到對方在入住的3個月期間內，並未繳納過任何費用，也讓原PO學到慘痛的教訓。

租客租房3個月從未繳納任何電費。(示意圖/取自達志影像)

原PO在「租屋糾紛、問題、租霸、疑難雜症特區」中發文奉勸各位房東，在房客退租之前，都必須要親自和電力公司確認電費都已經繳清，並生氣說道「就算對方拿單據給你看也不要相信」；表示自己當初基於信任房客的立場，再加上退租當天適逢假日，便沒有另外做確認，結果事後收到通知顯示，對方在租房3個月的期間從未做過繳費，總共欠下約5000元，行徑讓她相當傻眼。

網友分享經歷表示，此類事情能以偽造文書做起訴。(示意圖/取自達志影像)

貼文發出後，也讓不少網友驚呼說道，「讓大家知道這對租屋蟑螂，以免繼續白住不付錢」、「我第一次遇到，真的是專業的，怎麼做假帳」、「繳費居然也可以作假」；另外也有其他房東分享親身經歷，「還真的遇過，是中部某大學學生，事後問他為什麼沒有繳，他卻說他有繳，當下也追問他怎麼還有欠費，對方竟叫我自己問電力公司」、「告偽造文書！上次有個房客這樣被我告，現在還在跑檢察庭；租屋市場不僅有惡房東，也有不少惡房客，建議在退租當下都應該做檢查來保障雙方權益喔！