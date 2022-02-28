重機夫妻抵達台東，將完成珍愛環台100圈壯舉。（民眾提供）.

重機夫妻抵達台東，將完成珍愛環台100圈壯舉。（民眾提供）

陪騎到天荒地老！來自桃園1熱愛騎重機的夫妻玄天龍、Jennifer，在全台重機車友的陪伴和接風下，展開環台第100圈的壯舉 ，今天抵台東；夫妻兩從2009年開始環第1圈，歷經13年終於把100圈環完，第97圈時還發生嚴重車禍差點送命，但是仍不改倆人對重機的熱情，全台車友大讚，是重機界最棒的正面示範。

連假三天趁著好天氣，各地重機車友都來到美麗的台東騎乘愛車，不過，這團車友真的很酷，除了有屏東，台東的車友陪騎和接風，龐大的美式機車風格更是引來民眾側目，原來這麼多車友出動，都是為了陪伴團裡的這對夫妻圓夢，完成倆人環台珍愛100圈的創舉。

來自桃園的玄天龍夫妻，是美式重機車界的名人，倆人都超級熱愛重機活動，玄天龍說，會有環台一百圈的發想，其實是一場誤會，2010年時夫妻倆人到台東跨年迎接100年曙光，結果卻槓龜只看到烏雲一片，其它車友跟著起哄要他發弘願，於是100圈就成了夫妻的目標。

13年來，夫妻在環台過程中，不只結識各地車友，也串連推動不少下鄉公益活動。前年夫妻在97圈環台時，在台東發生嚴重車禍差點送命，在接受多次手術治療後，還是不改他們熱愛的心，換車繼續環台挑戰。

與妻子攜手，即將完成環台100圈壯舉，玄天龍說， 感動，為愛堅持下去，這樣就對了，妻子Jennifer說，會陪老公騎到天荒地老。