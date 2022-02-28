彰化藝術高中在「前進人文願景工作室」執行長張薈茗女士的推薦下，於2月24日下午三點到五點在該校展翼館，邀請到人稱柯師傅的彰化在地知名環境紀錄片導演柯金源，向彰化藝術高中的學生分享其紀錄片《看見我們的島》，並且由該工作室蔡格森先生代表首場開場致詞。「前進人文願景工作室」是彰化縣花壇鄉莊前、蔡進興的旅北後代子孫蔡榮美與蔡格森等人士，為紀念兩位先人所成立的工作室，期待透過舉辦人文活動，從彰化故鄉開始，對促進豐富、和諧、乾淨環境的社會盡力。

右一：柯金源導演，中：彰化藝術高中校長蔣秉芳。左一：人劇團團長：蔡旻霓，希望透過紀錄片的分享，能夠將環境意識深入人心。（圖主辦單位提供）

從事台灣環境影像工作近40年，柯金源導演認為環境的故事，就是我們的故事。現在的環境，都是過去與現在一代代的人，一腳步一腳步刻寫出來的。台灣四面環海，但是多數人對海洋的認識只有海鮮。不是需要而去消費，其實是一種浪費。在時間尺度的映照下，各項環境的變遷，造成水源與空氣的污染化、自然災害的嚴重化，都會返回影響到人類自身。對於高中同學而言，已經有能力觀察與思考，自然環境與經濟發展的衝突。這部紀錄片的分享，期待同學能關懷自己身處的環境，愛自己身處的家鄉，而這正是環境意識的起點。

彰化藝術高中校長蔣秉芳表示環境教育與海洋教育是十二年國教的重要議題，屬於島國的台灣，海洋意識更是需要學子的關注與傳承。彰化藝術高中的學生平日在八卦山上穿梭學習，關注的多是山林間的自然生態，今天的講座正好提供學生不同的環境觀察角度。

前進人文願景工作室執行長張薈茗表示，自己當初寫《溫柔靠岸》（報時報文學獎報導文學類別首獎），便是受到柯導《我們的島：台灣環境變遷30年》書中一幅蚵婦挖野生蚵仔畫面的啟發。希望透過今天活動的辦理，可以帶給學子一些環境議題思索，共同推動彰化在地社會與環境的豐富、和諧與乾淨。