今日烏克蘭明日台灣？ 蘇貞昌對有人附和境外勢力「深為不齒」：與民主國家同步制裁俄羅斯｜中時新聞網

美國在俄烏衝突中沒有出兵，引爆許多台灣人的擔憂未來台灣面對戰爭恐會陷入類似狀況。對此，資深媒體人李艷秋引用美國總統拜登日前接受媒體採訪時的一段話表示，美國擔心會引爆世界大戰，所以沒派出至烏克蘭，台灣看到這個發展，難道不會懷疑跟擔憂？但李艷秋也酸，現在只要講「今日烏克蘭，明日台灣」，或者「美國不會為台灣出兵」之類的言論，恐怕立刻被冠上認知作戰，好嚇人。

李艷秋今（28日）在臉書發文表示，最近好像只要講「今日烏克蘭，明日台灣」，或者「美國不會為台灣出兵」之類的言論，立刻被冠上認知作戰，與境外勢力狼狽為奸的罪名，「好嚇人啊」。

李艷秋直言，台灣當然不是烏克蘭，烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立，有國號國旗，全世界有180多個邦交國，其中包括俄羅斯（剛斷交）、大陸、美國、及歐美等國。同時，烏克蘭也是聯合國會員國，也就是說烏克蘭是全世界公認，貨真價實的主權國家，所以俄羅斯進攻烏克蘭，不管原因，就是「入侵」，這麼明顯的犯行，美國和歐洲盟邦狠話說盡，但就是不派兵。

針對俄烏局勢，拜登10日接受NBC採訪時表示，「俄羅斯是世界上最強大的軍隊之一，這是非常困難的局面，事情有可能很快就變得瘋狂」，李艷秋認為，美國擔心會引爆世界大戰，可是說好的國際正義、捍衛民主、濟弱扶傾呢？台灣看到這個發展，腦中難道不會飄過一絲疑問：在台海問題發生時，美國是不是有同樣的顧慮？當然，你可以說台烏不一樣，台灣這麼重要，美國經不起失去台灣，但是別忘了，台灣跟美國沒有邦交，美國遵循的是「一個中國」政策，承認的主權國家是「中華人民共和國」，不是中華民國。

李艷秋強調，就算現在中美關係空前惡劣，台美關係空前熱烈，美國都沒有要跟老共斷交，跟台灣建交，台灣和烏克蘭在國際間的條件無法相比，連烏克蘭如此清楚明白地被俄羅斯侵略，美國都見死不救，台海問題更複雜，大陸勢力更強大，「你是美國人，你會把子弟送來台灣打仗嗎」？烏克蘭總統大嘆人人都和烏克蘭站在一起，卻讓他單獨作戰，他的感嘆不會在台灣複製嗎？

李艷秋指出，台灣上下都該建立共識：不管美國會不會來救，都要當美方不會來。季辛吉八年前給烏克蘭的建議，台灣的政客應該好好拜讀，其中最關鍵的一句是「不要做任一方勢力的馬前卒」，周旋在兩強間確實需要極大的智慧，如果智慧能力都不夠，最起碼要有備戰的準備；如果不備戰，又不願降低兩岸緊張關係，只想靠著當馬前卒來躲避戰火，這根本就是把整個台灣送進烽火中，烏克蘭人民還能往波蘭、羅馬尼亞撤，台灣能撤到哪裡？

最後，李艷秋譏諷，「哎哎哎！說多了，說多了」，小小聲再問一句：「美國不會為台灣出兵」是認知作戰，如果說「美國一定會為台灣出兵」，算不算詐欺？