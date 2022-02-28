大馬女神李元玲有著170cm的高䠷身材，被封為「鋼琴女神」、「真人版娜美」、「大馬女神」等封號，不管是什麼封號，「鋼琴女神」從不吝嗇展現自己姣好曲線，但近日她在IG突PO出身體長貓癬照，讓粉絲好耽心。

李元玲（Cathryn）在社群除了展現精湛琴藝，最常PO出的就是各種健身美照，在健身中更能看到她毅力的一面，才有12%體脂的成果，卻被不肖瘦身業者盜圖，讓擁有220萬人追蹤的李元玲耽心粉絲受騙，PO文表示「我從來不服用任何瘦身產品，因為那些吃多了對健康不好，我也不去減肥院中心。我們不該支持這些賺黑心錢的無良商家繼續騙錢禍害人民的健康。我的頻道只支持最傳統和健康的方法鍛鍊身體達到最佳成績。」

李元玲看起來像健康寶寶，但近日卻傳出身體不適，李元玲在IG限時動態PO出一絲不掛照，自稱是生了貓癬，根據《香港01》報導，李元玲一PO出照後沒多久，疑似發現露點疑雲就把照片刪除，而從IG限動截圖，李元玲的胸腹長出不少紅色圓塊，讓不少粉絲耽心她的健康。

李元玲近期身體不適稱長貓癬。（圖/李元玲IG）

李元玲在IG分享生活點滴，提醒粉絲身體曲線是靠健身鍛鍊，但要PO出健身的美照則要留意拍照時的光源，李元玲則不吝嗇教到大家如何拍出健身時美麗畫面，從打光、背光、運用自然光等，若運用得宜即可拍身體曲線美感。