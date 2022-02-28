桃園觀音區米迪幼兒園群聚案釀19人染疫，衛生局長王文彥指出，最先確診1家3口中的妻和兒Ct值都往上升，且早在17、19日就有症狀，研判是最早感染者，目前仍在清查感染源，不排除是同住的3名友人傳染，已抽驗3人抗體希望得到線索，釐清是否曾感染進而影響到同住者。

王文彥說，米迪幼兒園起源是因男子求職，公司要求自費採檢而於26日確診，匡列採檢妻和兒也都確診，其中妻和兒一開始Ct值32跟35，原本以為會下降，豈料隔天Ct值維持33跟39，且17、19日就有症狀，研判是該家族感染最早，但來源仍要再查。

市長鄭文燦說，針對第一起1家3口3成員確診家庭，市府在等基因定序之外，因該家庭有3名同住友人，雖然一採都是陰性，仍抽查居隔者和確診者抗體，進行血清查驗，釐清是否曾感染進而影響到同住者，希望得到線索。

因過去常發生陪伴居隔的家長染疫，王文彥也提到，目前居隔人數多達542位，其中很多都是幼兒，需要陪伴居隔，他也宣布希望陪伴居隔者本來就是同住者，疫苗要施打完成，且不要年紀過長或有慢性病，希望盡可能在居隔期間讓陪伴者安全度過，鄭文燦也強調務必使照顧者得到最佳健康保護。

鄭文燦也提到，市府也會加強國小和幼兒園連假後防疫措施，包括健康監測、入口體溫監測、手部消毒，幼兒園則要1天量測3次體溫包括早上、中午跟離園，國小也有家庭聯絡簿，必須要把家人是否發燒如實紀錄，各校相關防疫對策都已發布，會請教育局跟各校加強防疫措施，強調這起群聚感染大部分職場跟學校都在觀音，會針對觀音區擴大採檢監測。

王文彥說，群聚案發生後，往下發展二三波都有可能，社區要全面防堵，因有確診者的2國小跟幼兒園都相近，決定3月1日至3日在觀音國小設置採檢站，社區民眾如有足跡重疊或有必要，甚至有症狀或有經過3校者，都可到觀音國小採檢站踴躍採檢。

鄭文燦說，依過去經驗，這波疫情以輕症和無症為主，體溫有變化是重要指標，因此定期體溫量測非常重要，若有發燒要安排採檢，早期健康監測是確保社區安全重要方法，第一線診所跟醫院遇到上呼吸道疾病相關都要安排採檢，學校幼兒園入口監測也非常重要，進行必要採檢有助早期找出確診個案，最快速度匡列採檢完畢，避免形成社區感染鍊，務必建立防火牆。