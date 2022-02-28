隨著西方國家對俄羅斯實施更多制裁，能源和大宗商品市場陷入混亂，油價再度飆升。今（28日）在亞洲早盤交易時段，美國西德州中質原油（WTI）期貨和布倫特原油期貨均上漲超過7％，再度升破每桶100美元。

美國及其歐洲盟友上周末同意將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT系統之外，並將俄羅斯央行的國際儲備作為目標。英國石油公司（BP）也拋售了其持有的俄羅斯石油公司（Rosneft）近20％股份，並遭受了高達250億美元的財務打擊。

大宗商品和金融市場正準備迎接俄烏衝突以及西方制裁所造成的日益嚴重後果所帶來的進一步動盪。

WTI原油和布倫特原油上周雙雙突破每桶100美元，但在美國重申不制裁俄羅斯能源出口的決定後，兩種原油價格雙雙回落。

高盛（GS）分析稱，烏克蘭危機對大宗商品供應衝擊可能會加劇，將推動石油，天然氣，鎳，小麥，玉米價格上漲。

對於石油而言，高盛分析稱，每日減少200萬桶至400萬桶的需求才能彌補未來一個月俄羅斯石油出口減少，這可能這意味著短期價格存在上漲至每桶110美元至120美元的風險。高盛將一個月布倫特原油價格預測從每桶95美元上調至115美元。