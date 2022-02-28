據大公文匯全媒體報導：香港特首辦表示，行政長官林鄭月娥一如既往，獲邀列席大陸全國人大會議開幕及閉幕式；鑒於香港當前疫情嚴峻，林鄭月娥將留港，繼續領導特區全力抗疫，以穩控疫情為壓倒一切的任務。

此外，香港第五波疫情愈演愈烈，大陸中央協助香港特區政府籌畫於下月推行的「全民強檢」（核酸普篩），大陸及港府已組成多個「工作專班」合力抗疫。

領導檢測及醫療「工作專班」的大陸國家衛健委醫政醫管局副局長李大川27日在接受香港一個電視節目訪問時表示，已經組建約9000人的採樣支援隊伍，可隨時根據港府需要，派隊伍赴港協助工作。他並強調，「全民強檢」期間若配合封控措施、即實施「禁足」是最為理想，效果也最好。

香港要推行「全民強檢」，其中一個瓶頸是檢測容量不足。李大川在訪問中表示，對此大陸已準備好充足的檢測人手來港協助，已組建了約9000人的採樣支援隊伍，並已開始培訓，可隨時根據特區政府的需要，派到香港幫助工作，「主要是看香港什麼時候需要，我們就什麼時候派出。如果廣東力量不夠，我們可以從周邊省份選一些懂粵語或英語比較好的，經驗豐富且能力強的醫護人員補充。」

李大川表示，若港府要求，同樣可將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量可達到120萬至150萬次，遠高於香港每日最多約30萬次。

港府稍早前表明，考慮到香港市民的習慣，現時不傾向「全民強檢」期間同時實施「禁足」。對此，李大川認為，在「全民檢測」期間採取封控措施，效果是最好的，「在全員（全民）檢測期間採取封控措施，把人員檢測流動降到最低水平，顯然是對全員檢測效果是最理想、也是最好的。」

香港新冠疫情持續延燒，昨天再新增逾2.6萬例確診，第五波疫情發展至昨天，已有近15.9萬例確診。