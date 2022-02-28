俄烏衝突持續進行中，俄羅斯總統普丁昨（27）日下令核武力量進入高度戒備狀態，頓時讓全球緊張氣氛再升級。國民黨前副祕書長蔡正元分析指出，這場核戰危機首先會出現的可能是「戰術核彈」，而他認為首先會被攻擊的是德國及駐德美軍。

蔡正元在臉書表示，普丁下令俄羅斯核彈部隊警戒，人類歷史上第一場真正的核戰到底會不會爆發，應該不是無法想像的問題，而是要嚴肅看待的危機，「如果真的要走到這一步，二戰末期美國單方面使用原子彈轟炸日本，將只是小菜一碟！」

蔡正元認為，在這場核戰危機中，首先會出現的可能是戰術核彈，而最先會被當成目標的則是德國及駐德美軍，理由是普丁不斷抨擊「新納粹」，企圖喚起俄羅斯人的納粹傷痛，同時也在利用烏克蘭的納粹化，讓俄烏戰爭取得正當性。

蔡正元解釋，雖然烏克蘭的納粹化是一個說不清的問題，但烏克蘭政府下令禁止說俄語，就烏東來說就是納粹政策，如在台灣就會像是閩南人政權下令不准說客家話一樣，且蔡正元指出「可以被稱為納粹政策的命令，還不只禁止俄羅斯族講俄語一樁」。

蔡正元說，納粹把烏克蘭和德國連接起來，普丁若要發動核戰就是以消滅納粹為口實，「歷史如果走到這一步，人類的悲劇就無法回頭了」。