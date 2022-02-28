不少人有檢查有效期限的習慣，不過日前一名女網友表示，她在好市多買的一瓶飲料上發現，有效期限標示著「＋S」的符號，好奇這瓶飲料的有效期限到底是到幾號，食藥署近日則做出解釋，表示「＋S」符號代表日本食品的製造地點，與有效期限無關，民眾可透過食品業者網頁進行查詢。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，最近到好市多消費，回家檢查商品時發現，有一瓶飲料的有效期限寫著「2022年2月＋S」，好奇這瓶飲料的有效期限到底是到2月幾號。

食藥署表示，依食品安全衛生管理法施行細則第13條規定，有效日期應印刷於容器或包裝之上，並依習慣能辨明之方式標明年月日。但保存期限在三個月以上者，其有效日期得僅標明年月，並以當月之末日為終止日。

食藥署指出，關於網路流傳有效日期之後標示「＋S」字樣，與前揭食安法所要求之標示規定無關。其實是日本輸入食品，於有效日期旁邊／下面，或於日本製造商名稱旁邊標示之英文代碼，又稱為「製造所固有記號」，即表徵產品之製造廠地點，讓民眾可透過食品業者網頁查詢。

只不過查詢過程有些複雜，民眾需先上日本網站「製造所固有記号@ウィキ」，選取所購買的產品品牌才能查閱，因此光憑該女網友所揭露的「＋S」線索，應是無法判斷產品生產所在地為何。

可以確定的是，「＋S」字樣明顯與保存有效期限無關，至於女網友所購之飲料的有效期限為何？依食安法施行細則第13條規定，效期即為2022年2月底，也就是2月28日。