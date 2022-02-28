DINWIDDIE IS THAT DUDE pic.twitter.com/Qhnx3xmAIX — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 28, 2022

獨行俠的韌性讓勇士付出慘痛代價！勇士28日雖在下半場一度領先到21分，卻被獨行俠打出誇張26比1攻勢扭轉局面，獨行俠終場107比101逆轉擊退勇士，東契奇替獨行俠貢獻34分、11籃板，丁維迪也拿24分、5助攻與4籃板，柯瑞雖有27分、10助攻也沒用。

儘管少了克雷湯普生(感冒)助陣，勇士開賽仍靠柯瑞、威金斯兩人帶領，輕鬆擴大領先到兩位數，反觀獨行俠只能依賴東契奇、丁維迪兩人火力苦追，上半場結束，勇士60比48領先，柯瑞半場投10中6，含三分球投3中1，貢獻13分。

勇士第3節雖一度擴大領先到21分，獨行俠卻靠東契奇成功追到只差9分，甚至來到末節，獨行俠換成丁維迪帶動打出誇張16比0，比數追成90比93，場上還沒有東契奇，東契奇直到最後5分37秒才被換上，獨行俠也追到只差1分。

獨行俠更靠芬利史密斯的補籃，反以95比94首度領先，東契奇馬上補上兩分，反觀勇士連11次出手沒進，丁維迪更補上三分球，也讓獨行俠這波攻勢變成26比1，打到最後1分02秒，獨行俠102比96領先，勇士只能趕緊喊出暫停。

暫停過後，柯瑞上籃竟然放槍，儘管接下來獨行俠三分出手也沒進，柯瑞再次切入放進兩分，東契奇最後22.3秒兩罰俱中，柯瑞最後9.9秒三分命中，勇士還落後3分，東契奇又是兩罰俱中，接著勇士還發生5秒沒發球違例葬送最後生機。