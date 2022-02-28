Alphabet旗下谷歌27日（周日）證實，已暫停在烏克蘭的谷歌地圖（Google Maps）交通情況等即時資訊功能。

谷歌表示，經由與地區機關等單位諮詢後，考量到烏克蘭當地社區安全，已在全球停止谷歌地圖關於烏克蘭商店、餐廳等繁忙地點的即時資訊與交通流量。

烏克蘭面臨俄羅斯的軍事攻擊，大批烏克蘭婦女與小孩逃往鄰國，谷歌等科技巨擘皆表示，已採取行動保護用戶安全。