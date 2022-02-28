人民幣中間價升124個基點 創近四年新高 11:162022/02/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價28日報6.3222元，較上個交易日（25日）報價6.3346元，升124個基點，單日漲幅0.2％，創近四年高位。 截至10點32分，人民幣兌美元在岸價報6.3128元，較上日收盤價6.3142元上揚14個基點，漲幅0.02％。 離岸價報6.3148元，跌45個基點，跌幅0.07％。 俄烏戰火衝擊 布局美股創新成長及價值循環股 俄烏戰火延燒 台股漲幅收斂終場上漲57點週線收黑 #上揚 #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #創近四年新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯進攻烏克蘭 國際油價一度飆破105美元 06:152022/02/25 財經 俄烏24小時惡戰後 謝金河警告3地區爆大變數 10:292022/02/25 財經 中國汽車晶片奇缺 價格飆140倍 04:102022/02/25 焦點新聞 俄烏衝突難久撐 產業仍看好未來半年景氣 11:212022/02/25 財經 戰事對市場衝擊屬短期 台經院：對物價影響較大 04:102022/02/26 財經要聞 一屋難求 全台5年房價漲幅高薪水3倍 11:102022/02/25 財經 歷史經驗…戰後美股反彈居多 04:102022/02/28 財經要聞 資金湧入 人民幣已成避險貨幣 04:102022/02/28 財經要聞 1月製造業營業氣候測驗點轉跌 房市上有壓下有撐 14:072022/02/25 財經 人民幣中間價升33個基點 人行2千億逆回購 10:392022/02/24 財經 美國1月個人所得支出 反彈2.1％ 23:222022/02/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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