人民幣兌美元中間價28日報6.3222元，較上個交易日（25日）報價6.3346元，升124個基點，單日漲幅0.2％，創近四年高位。

截至10點32分，人民幣兌美元在岸價報6.3128元，較上日收盤價6.3142元上揚14個基點，漲幅0.02％。

離岸價報6.3148元，跌45個基點，跌幅0.07％。

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