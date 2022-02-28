宮崎駿曾說過「早晚會有一個人，會不顧一切的奔向你」大多數人在感情中尋尋覓覓、跌跌撞撞，就是希望能找到那個不顧一切奔向你的對象，但卻不是每個人都能順利找到，有些人每次談戀愛遇到的對象總是「渣」，會造成這樣的結果通常跟各個星座的特質有些許相關，下面我們整理出在感情路上總是擔任爛桃花收割機的3星座，來看看上榜的有沒有你吧！

＃雙魚座：每件事都值得原諒

身為12星座中最有憐憫之心的雙魚座，總是會為他人的行為找很多藉口，生性天真浪漫、情感豐富也易吸引一票男生的追求，一旦跟其中一人在一起後，就會將自己毫無保留交給對方，加上本身帶有豐富同情他人的個性，因此不論對方做了什麼錯事，她都會說服自己要原諒，變的在感情中很容易被辜負。

＃天蠍座：愛情比我想的還偉大

天蠍座以敢愛敢恨出名，加上專情性格，一旦愛上了就會死守著對方不放，說是戀愛腦也不為過，不論對方今天做了什麼錯事，都能自動屏蔽，還甘願為對方犧牲一切，雖然專情是好事，但一直以這樣的心態來去對待每一場戀愛，就會讓對方更有機會將自己玩弄於股掌間。

＃處女座：他真的對我很好

處女座在12星座中是屬於最龜毛的那一位，意味著她一但挑到認為合適的對象就會覺得自己選到了極品，所以不論對方如何傷害她，她都會覺得那只是一時的迷惘，多給對方點時間，他就會回頭向她，這樣的心態在感情中非常要不得，畢竟對方終究是渣男，而妳竟然為了他願意放棄許多機會，也難怪擺脫不了「爛桃花收割機。」

感情之事外人說上100句都沒用，只有靠自己一個轉念，才能夠擺脫總遇渣男的魔咒，不論今天是哪個星座，都應抱持著對方渣，我就放手的信念，才不會讓自己越陷越深唷。