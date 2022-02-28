台中太陽神南下出征企業聯賽4連勝，中市運動局長預祝勇闖總冠軍賽。（台中市政府提供）

台中太陽神排球隊228連假前往屏東縣立體育館出征企業排球聯賽，繼26日直落三贏conti，昨日迎戰雲林美津濃，再度以3：0贏得客場勝利，勇奪4連勝；運動局長李昱叡代表市長盧秀燕第一時間向總教練莊世賢恭賀，也預祝台中太陽神連戰連勝，勇闖總冠軍賽。

李昱叡表示，台中太陽神新年度氣勢長虹，今年初以7連勝並擊敗跨季60連勝的台電隊，新春開工後迄今已贏得4連勝，下周末企排聯賽例行賽進入尾聲，台中太陽神尚有兩場賽程，盼連戰連勝，挑戰史上最佳成績，也歡迎球迷朋友持續為選手們加油!

李昱叡指出，台中太陽神參加企業甲級排球聯賽屢獲佳績，賽隊陣容中有許多好手，如自由球員小巨人簡偉倫、黃金左手吳宗軒、企業排球聯賽人氣王高偉誠與焦璿誠、以及多位台中豐原高商畢業的傑出排球選手，運動局將持續力挺台中優秀排球隊，全力支持組訓及參賽企業甲級排球聯賽，協助球隊為台中爭光。

運動局強調，台中打造「酷城市、酷運動」，積極推廣排球運動，邀請優秀菁英隊伍到台中交流球技，這季台中太陽神台中主場賽，盧市長更特地到場為球隊加油，期勉台中太陽神創造佳績。