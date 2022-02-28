一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面）

一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面）

一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面）

一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止，汽車車頭嚴重凹陷變形，警方獲報到場，駕駛已逃逸無蹤，所幸無人員受傷，警方已連繫廖姓車主進一步說明。