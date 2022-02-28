汽車暴衝連撞7台機車 警方到場時駕駛已逃逸無蹤 11:402022/02/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面） 一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面） 一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止。（翻攝畫面） 一輛白色汽車今（28日）清晨5時許，行經新北市新店區北宜路一段，汽車突然暴衝衝向民宅，連續撞毀7輛機車後撞上電線桿才停止，汽車車頭嚴重凹陷變形，警方獲報到場，駕駛已逃逸無蹤，所幸無人員受傷，警方已連繫廖姓車主進一步說明。 台7乙嚴重車禍 5車彎道撞成一團 2機車竟「融合」了 老翁被撞倒又遭後車輾爆頭 警逮2嫌依過失致死、肇逃送辦 #汽車 #輛機車 #駕駛 #逃逸無蹤 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭違停駕駛開車門擊落 三重騎士遭砂石車輾爆頭慘死 11:322022/02/26 社會 企業舵手－VinFast創辦人潘日旺 越南電動車進軍美國 下一站征服全球車市 04:102022/02/27 全球財經 萬華堤外4機車連環撞 衰男遭追撞卻因「這關鍵」遭法辦 17:242022/02/27 社會 新竹台15線又見青少年飆車放炮竹 警開27張罰單 00:172022/02/28 社會 南北都掀出遊潮 警方調撥車道因應 04:102022/02/27 生活新聞 桃園男凌晨狂歡後睡一覺上路 派出所前等紅燈睡著遭警抓包酒駕 12:382022/02/28 社會 遭砂石車輾爆頭 前成棒投手慘死 04:102022/02/27 社會新聞 情侶檔寒夜車停無人工地 行蹤異常警搜出毒咖啡 13:452022/02/26 社會 台南三井Outlet連假首日狂湧4萬人 警1天開出200張違停罰單 15:512022/02/27 生活 肇事拒酒測 一律強制抽血違憲 04:102022/02/26 社會新聞 小客車撞輕軌列車 維修費恐破百萬 04:102022/02/28 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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