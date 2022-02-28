美歐國家截至目前對俄羅斯的制裁項目中，尚未有市場最擔憂的禁止俄羅斯參與全球金融交易結算系統SWIFT，或凍結次級市場交易，且俄烏衝突最終若能限縮於其區域內，市場全面性恐慌情緒可望紓解，後續債市布局，仍可留意新興當地債的低接機會。

富蘭克林證券投顧表示，俄羅斯為重要的能源商品生產國，在商品價格上漲下，有助拉丁美洲等商品國家資產反彈。美元債部份，俄烏衝突導致油價攀高，聯準會（Fed）3月積極升息2碼（0.5個百分點）的可能性大幅降低，避險需求也將壓抑美國公債殖利率，結合高油價和美國公債殖利率陷於區間的情境，將較有利於產油波灣債市的表現，可列為防禦型的債券產品選項。

富蘭克林證券投顧指出，全球經濟今年雖將放緩但仍強健，部分仍處於疫情復甦階段的休閒相關產業，可望有高於趨勢的潛在成長水準。歷史經驗顯示，只要Fed不要太過積極升息，利差型債券在升息期間仍能創造不錯報酬表現，後續債市布局，仍可留意新興當地債的低接機會。

以前次升息循環2015～2018年為例，美國高收益債指數即有約25％漲幅，近期市場過於積極的升息預期，加上地緣政治情勢反覆，使得高收益債利差自去年底低檔快速攀升約百點。但觀察高收益債相對投資級債抗跌，且其中較低評等的CCC級債亦較為抗跌，顯示目前債市所反映的是升息壓力，非對企業違約前景的擔憂，可留意市場消化美國升息趨勢後的投資機會。