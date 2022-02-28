俄烏戰火衝擊全球金融市場，美國經濟及企業獲利成長雖放緩，但仍延續穩健，加上股市評價修正，投顧建議以靜制動，等待情勢明朗，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，股票部位耐心續抱，分批加碼或定期定額佈局科技及基礎建設產業型基金，掌握長線趨勢商機，歐股則多留意政策作多行情。

富蘭克林證券投顧表示，俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，儘管美國經濟及企業對俄烏的直接曝險有限，但須留意若金融市場緊縮可能出現的外溢效應。加上市場觀望3月聯準會（Fed）利率會議，不確定性可能導致美股進一步波動。從歷史經驗來看，根據LPL Research統計，1941年以來22次國際重要的地緣政治事件，包括中東、北韓發射飛彈、2011年911恐怖攻擊、2021年美軍撤離阿富汗等，地緣衝突爆發期間，史坦普500指數平均下跌4.6％，平均修正時間為19.7天、平均花費43.2天收復失土，顯示股市受到地緣政治情勢的衝擊應屬短暫。

Fed後續貨幣政策動向方面，聚焦最新非農就業及薪資成長數據，Fed主席鮑爾將出席國會聽證會，發表半年度貨幣政策報告，牽動升息預期。鑒於地緣政治變數，市場對3月一次升息2碼的預期大幅降低，但為應對高通膨，仍將升息1碼。就股市而言，由於市場已反映Fed啟動升息的預期，只要Fed未過於鷹派，對股市的影響可望逐漸鈍化。

富蘭克林證券投顧指出，俄烏戰事若戰線持續擴大，西方國家甚至決定制裁俄羅斯的能源項目，引發歐洲天然氣價格上揚，歐股可能受到進一步打擊。但目前看來，情勢應不至於演變到此，若局勢未進一步失控，俄羅斯開始與烏克蘭和西方國家進行談判，可望穩住市場信心，歐股有機會出現反彈。

能源價格上漲，歐洲高通膨問題將持續惡化且衝擊經濟，歐洲央行（ECB）貨幣政策也將陷入兩難局面。預計ECB仍會在3月會議宣布6月結束APP購債計畫，但年內是否會升息，取決於俄烏情勢變化、通膨和經濟表現。

在政策上，富蘭克林證券投顧認為，德國擔任G7輪值主席國，近日公布永續地球、投資未來倡議；法國接任歐盟主席國，也公布包含歐盟成長峰會、Fit for 55計畫，二相呼應。政策顯示，歐洲正積極推動綠能、科技轉型，若再結合下世代歐盟計畫（NGEU）對區域永續經濟發展的挹注，加上近期俄烏地緣政治衝突，歐洲國家中長期可能會開始反思過度依賴俄羅斯能源的問題，進而加大綠能的投資，有助綠能、數位轉型等相關產業可望受惠。