大陸國務委員兼外長王毅28日在「上海公報」發表50周年紀念大會上發表視訊講話。王毅表示，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首的共識落到實處，推動中美關係早日重回正軌。

大陸外交部官網公布，王毅表示，作為中國內戰的遺留問題並受到美國等外部勢力干涉，海峽兩岸長期陷入政治對立的特殊情況。但中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

王毅表示，1971年，美方向中國申明願在台灣問題上奉行新的原則，包括美方承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。作為國與國之間的關係，中美關係只能建立在兩國達成的共識，也就是中美三個聯合公報基礎之上，而不是美國的國內法或單方面政策。美國不能把國內法淩駕於國際法之上。

王毅表示，敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首的共識以及拜登總統作出的表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。雙方要以更加寬闊的視野和更為包容的態度看待中美關係，堅持對話而不對抗，合作而不衝突，開放而不封閉，融合而不脫鉤。