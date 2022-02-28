七大工業集團（G7）領袖今天揚言要對俄羅斯祭出新制裁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，G7富有國家「全面一致」反對莫斯科入侵烏克蘭。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國在聯合聲明中警告，俄羅斯若不停止入侵行動，除了已施加的制裁外，他們還會「採取進一步行動」

G7外長透過聯合聲明指出，俄羅斯藉由正在進行的行動，導致諸如領土併吞等「現況的任何改變」，進而讓俄方得到的軍事斬獲，G7都將不予承認。

布林肯稍後發布聲明指出，G7「在全球各地從未像現在這般團結一致，要捍衛並維護烏克蘭和所有國家的自由和主權」。

G7已經針對俄國入侵鄰國烏克蘭一事施予嚴厲制裁。美國與歐洲聯盟（EU）已將幾家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）祭出個人制裁。

日本今天也表示將跟進歐美，把俄羅斯踢出SWIFT支付系統，並提供1億美元於人道援助，還要針對包括蒲亭在內的俄羅斯政府相關人士採取凍結財產等措施。

歐洲聯盟（EU）今天宣布計劃禁止俄羅斯飛機飛越歐盟空域，部分成員國和英國稍早已採取類似措施。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimean）半島，不過西方國家至今仍拒絕承認這項領土狀況的改變。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110228