台南市政府28日在新營區228紀念公園舉行75周年和平追思會。（張毓翎攝）

新韻合唱團演唱《淚光閃閃》、《台灣》2首歌曲，為追思會揭開序幕。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲表示，台灣很多民主前輩無懼威權的壓迫，喚醒人民追求民主的信念與價值。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲28日出席228事件追思活動時表示，台灣很多民主前輩無懼威權的壓迫，喚醒人民追求民主的信念與價值；他連結烏克蘭、俄羅斯近日的軍事衝突，有所感指出，烏克蘭人對抗強權時，所展現的團結與勇氣，讓世界都為之動容，也帶給我們很大的啟示，就是要效法前輩的努力，團結守護台灣。

台南市政府28日在新營區228紀念公園舉行75周年和平追思會，新韻合唱團演唱《淚光閃閃》、《台灣》2首歌曲，為追思會揭開序幕，黃偉哲帶領全體與會人就地追思默哀1分鐘，以表達對228事件受難者的懷念和感傷，場面莊嚴肅穆。

黃偉哲致詞時表示，75年前台灣發生了228事件，讓台灣整個社會都陷入停頓與哀傷，台灣很多民主前輩不放棄希望，因為他們的犧牲奉獻，帶來台灣社會源源不絕的動力與希望。

黃偉哲提到，這幾天來在全世界種種目光的注視下，烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，雖然這件國際事件還在進行當中，未來將如何發展等，很多學者、專家正在分析，但烏克蘭人所展現的團結與勇氣，帶給我們很大的啟示。

黃偉哲說，過去台灣的民主前輩無懼威權的壓迫，喚起人民追求民主的信念和價值，未來也要繼續努力，珍惜好不容易得到的民主成果、疼惜這片土地，讓各種多元的聲音可以自由地展現出來，並建立更好的家園，讓人民安居立業。