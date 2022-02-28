香港醫學專家表示，以每間「方艙醫院」提供四、五千個隔離單位計算，整體最少要額外三、四千名醫護人員支援有關運作。圖為興建中的青衣「方艙醫院」。（中新社）

新冠肺炎疫情肆虐香港，醫療系統不勝負荷，大陸中央為香港援建8間「方艙醫院」收治患者，紓緩香港公立醫院壓力並配合港府將推出的全民強制檢測措施。雖然硬體即將到位，也要有足夠的醫護人員才能順利運作，但香港公立醫院目前出現人手緊絀問題。香港《文匯報》報導，多名香港醫學專家建議，應再引進四千名大陸醫護赴港補足人力缺口。

香港8間「方艙醫院」正在緊鑼密鼓建設中，作為永久性設施的竹篙灣及啟德碼頭兩間「方艙醫院」合計將提供上萬個房間，而青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋4個項目則提供1.4萬至1.7萬個隔離房間，另港珠澳大橋人工島項目和粉嶺項目亦正全力建設，根據以上資料，每間臨時醫院平均有四、五千個房間收治新冠病人。

★港專家：可考慮大陸醫護赴港醫院協助

雖然有大量設施即將落成，可加大香港收治病患的能力，惟目前醫護人手卻嚴重不足。黃竹坑醫院老人科醫生黃耀明表示，目前公立醫院醫護人手短缺，「有一線醫院25％人手的核酸檢測呈陽性」，新增臨時醫院也難以調配人手到有關設施。

黃耀明表示，港府日前援引《緊急情況規例條例》訂立規例，可豁免大陸醫護人員註冊，讓他們赴港治療病人，他認為香港亟需大陸醫護人員的協助，「就算『方艙醫院』需要的人手不如正式醫院多，但應該也要3000名醫護才夠。」

黃耀明表示，若臨時醫院亦未足以照顧有關病患，甚至可考慮大陸的醫護團隊到公立醫院提供協助，「大陸支持的醫療愈多愈好，現時是非常時期，最重要是治理病人。」

★盡早做好預算 向中央作請求

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，以亞博館社區治療設施為例計算，目前一名醫生負責40多名病人，若一間「方艙醫院」有四、五千名病人，即需要上百名醫生，每名護士就算同樣照顧數十名病人，數目亦十分龐大，「臨時醫院還要分更工作，晚上也要人手。」

崔俊明認為，以8間「方艙醫院」計算，最少也要三、四千名大陸醫護赴港進駐。他希望，大陸派出的團隊除專責治療的醫護人員外，也要包括有管理「方艙醫院」經驗的人員，希望港府盡早做好人手預算，就所需的醫生、護士等人員數目向中央作出請求，也讓大陸有時間可以作準備。

★請停業飲食集團協助提供膳食

設施收治數千人，膳食亦是一項問題。香港立法會醫療衛生界議員林哲玄建議，可利用現有飲食集團資源，「不少酒樓集團停業，可以為『方艙醫院』提供膳食；另外學校停課，該些承包學校飯餐的集團更有提供大量飯餐的經驗，可以解決膳食問題。」